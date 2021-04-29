Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ortak basın toplantısı düzenliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenliyor.
Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Eski şartlarda masaya oturmamızın bir anlamı olmayacak. Rum tarafının amacı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı. Egemen eşitlik temelinde müzakere masasına oturabiliriz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ersin Tatar KKTC Mevlüt Çavuşoğlu
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