Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele almak üzere görüştü.

Görüşmenin bitmesinin ardından iki bakan basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıran biz değiliz Yunanistan'dır ve Rum kesimidir.

Doğu Akdeniz'de herkes için adil bir paylaşım istiyoruz, bunu her fırsatta söylüyoruz.

Yunanisan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak isterim. Batı Trakya Türklerine Türk ismini kullanmalarına neden müsaade etmiyorsunuz. Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini görüyoruz. Botlarını batırarak Türkiye'ye göndermek hangi evrensel değerlerle örtüşüyor. Yunanistan uluslarası hukka saygılı davranmıyor.

[Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de gerilim] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız.https://t.co/AoskrkvBNb pic.twitter.com/ez8IkT7g2M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2020

"Yunanistan şımarıklıktan vazgeçsin"

Yunanistan'ın bugünkü basın açıklamasındaki sözleri manidardır. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu şekilde bir yere varılamayacağını anlamanız lazım. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelip kendinizi riske atmayın. Biz gereği neyse gereğini yaparız.

Biz uluslarası hukuka inanırız, ancak Yunanistan'ın uluslarası hukuk kurallarını belirlemesine müsaade etmeyiz. Biz diyalogdan yanayız. Ama bunu için kimse Türkiye'ye ön konuş getirmesin.

Yunanistan samimi olmayıp, dürüst olmadığını Mısır ile yaptığı anlaşmayla gösterdi. Türkiye'yi kimse diyalog istemeyen bir ülke konumuna sokmaya çalışmasın.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın sözlerinden öne çıkanlar:

Her iki tarafında doğrudan görüşmeleriyle kabul edilebilir sonuçalar sağlanabilir. Doğu Akdeniz'deki tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor.

Libya'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Berlin sürecinde sorumululuk üstelenen herkesin gereğini yapmasını bekliyoruz.