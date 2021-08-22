Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kiev'de düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi’ne katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kiev'de düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi’ne katılmak üzere Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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