Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
AK Parti Meclis Grubu, Genel Kurul'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme yapılmasını isteyecek.
Saat 15.00'te başlayacak Genel Kurulda, önergenin ön görüşmeleri yapılacak.
Siyasi parti grupları adına konuşmalar gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapacak.
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