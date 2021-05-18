AK Parti Meclis Grubu, Genel Kurul'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme yapılmasını isteyecek.

Saat 15.00'te başlayacak Genel Kurulda, önergenin ön görüşmeleri yapılacak.

Siyasi parti grupları adına konuşmalar gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapacak.