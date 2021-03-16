Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de önümüzdeki dönemde siyasi sürece ağırlık vereceğiz
[Fotoğraf: DHA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de iç savaşın 10. yılı ile ilgili, "Tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde siyasi sürece ağırlık vereceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yapıyor. https://t.co/MbvUjLSSWE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2021
Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşla ilgili, "Tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde siyasi sürece ağırlık vereceğiz" dedi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Krizi
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