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Bakan Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur06 Ocak 2020 Pazartesi 09:04 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İlgili tüm taraflarla temastayız, sorunun çözülmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur" dedi.
ABD ile İran arasındaki olaylara ilişkin, "Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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