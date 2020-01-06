Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur" dedi.

ABD ile İran arasındaki olaylara ilişkin, "Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA