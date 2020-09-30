Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündemi değerlendiriyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı. Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız.

30 yıldır bu sorun çözülmediği gibi, bu sorunun çözümü için herhangi bir somut adım da görmedi Azerbaycan. Ermenistan, saldırganlığını sürdürüyor. Azerbaycan ile Ermenistan'a eşit muamele yapmamaları gerekiyor. Diplomasiye dönelim diyorlar, 30 yıldır diplomaside bir şey oldu mu, hayır. Bunu sadece masada anlattığın zaman da sağır kulaklara hitap etmiş oluyorsunuz. Biz evet diplomasiye varız, Azerbaycan da var. Azerbaycan bugüne kadar çok sabretti.

Saha, tamamlayıcı bir unsur, yeri geldiğinde çok önemli bir unsur. O yüzden sahada ve masada diyoruz. Azerbaycan ahlaken de hukuken de haklıdır. Tüm uluslararası toplumun ahlak ve hukukun gereği olarak tıpkı Ukrayna’da olduğu gibi Azerbaycan’ı desteklemesini bekliyoruz.

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