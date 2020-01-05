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Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü05 Ocak 2020 Pazar 18:31 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 18:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Süleymani'nin öldürülmesini ve sonrasındaki gelişmeleri görüştü.
[Fotoğraf: AA ]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani konusunu ele aldı.
Kaynak: AA
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