Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşme sonrası açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldık.

- Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız.

- Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

- Bugün maalesef bazı müttefiklerimiz PKK/YPG terör örgütüne destek veriyor. Bu konuda Genel Sekretere üye ülkelere iletilmesi için sitemlerimizi ilettik. Terörle mücadelemizde müttefiklerimizden destek bekliyoruz.

- Savunma Sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmek gerekiyor. Biz müttefiklerimizden hava savunma sistemi alamadığımız için S-400 almak zorunda kaldık.

- NATO'nun bütçesine en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz.

- Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu savaş suçu. Minsk Üçlüsü’nden Fransa, açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk Üçlüsü objektif olmalı. Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konu olunca bu ülkelere destek veriyoruz. Neden Ermenistan Azerbaycan konusu gündeme gelince Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz? 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında. Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor. Cesareti nereden buluyorsa Ermenistan Azerbaycan'a saldırıyor. Azerbaycan kendi topraklarında mücadele veriyor. Bizim tutumumuz açık ve net. Başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerekiyor. Azerbaycan'ın şu anda Türkiye'den herhangi bir destek talebi yok. Ama olursa da çekinmeden destek vereceğimizi söyledik.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar:

- Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir.

- Amacımız Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek. Sorunlar müzakere, diyalog yoluyla ele alınmalı.

- Güvenli bir telefon hattının Türkiye ile Yunanistan arasında kurulmasını sağladık.

- Karabağ bölgesindeki durumu yakından takip ediyoruz. Taraflar çatışmaları bir an önce durdurmalılar, bu sorunun askeri bir çözümü yoktur.