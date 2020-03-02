Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajını yineledi.

İdlib ve göçmen konuları görüşüldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşmede, İdlib ve göçmenler konularını ele aldı.

Kuveyt, Katar ve Somalı

Çavuşoğlu ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü.

Finlandiya, İspanya

Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile de telefonda ayrı ayrı görüştü.

Kaynaklar, Çavuşoğlu ve Laya görüşmesinde İdlib ve göçmenler konusunun değerlendirildiğini aktardı.