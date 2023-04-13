Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.04.2023 18:31

Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle doldurmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle doldurmak istiyoruz
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

- (Türkiye- Mısır ilişkileri) Bizim ilişkilerimizi yeniden canlandırmamızdan bu yana bölgeye olumlu etkilerinin olduğunu görüyoruz. Filistin davasından bahsettik bu konuda da düşüncelerimiz aynı. Dolayısıyla Filistinli kardeşlerimizin hakları ve İsrail'e verilecek mesajlar bakımından da etkisini görüyoruz. Ayrıca Libya'da aslında ilişkilerimiz soğukken biraz güvensizlik vardı. Yani oradaki faaliyetlerimiz hakkında kuşkular vardı, eleştiriler de vardı. Fakat diyalog başladıktan sonra aslında nihai amacımızın aynı olduğunu gördük.

 - Libya'nın istikrarını Mısır ile birlikte ortak sağlayacağız.

 - Fransa'da senatörler (PKK/YPG) teröristlerle bir araya geliyorlar, ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir.

 


 

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Mevlüt Çavuşoğlu Mısır Türkiye-Mısır İlişkileri
Sıradaki Haber
Bakan Dönmez, Togg'a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
19:21
Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimizin yükselmesi için arkamızda güçlü bir siyasi irade var
18:35
Kadınlar Tenis Birliği Çin'e uyguladığı yaptırımları sonlandırdı
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
18:20
Mozambik'te koleradan ölenlerin sayısı 121'e çıktı
18:24
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
FOTO FOKUS
Bakan Dönmez, Togg'a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı
Bakan Dönmez, Togg'a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ