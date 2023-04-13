Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle doldurmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

- (Türkiye- Mısır ilişkileri) Bizim ilişkilerimizi yeniden canlandırmamızdan bu yana bölgeye olumlu etkilerinin olduğunu görüyoruz. Filistin davasından bahsettik bu konuda da düşüncelerimiz aynı. Dolayısıyla Filistinli kardeşlerimizin hakları ve İsrail'e verilecek mesajlar bakımından da etkisini görüyoruz. Ayrıca Libya'da aslında ilişkilerimiz soğukken biraz güvensizlik vardı. Yani oradaki faaliyetlerimiz hakkında kuşkular vardı, eleştiriler de vardı. Fakat diyalog başladıktan sonra aslında nihai amacımızın aynı olduğunu gördük.

- Libya'nın istikrarını Mısır ile birlikte ortak sağlayacağız.

- Fransa'da senatörler (PKK/YPG) teröristlerle bir araya geliyorlar, ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'da senatörler (PKK/YPG) teröristlerle bir araya geliyorlar, ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir.https://t.co/vmp4pe2ZOw pic.twitter.com/jVSWm0AjGz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

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