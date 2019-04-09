Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesiyle ilgili, "Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar." diye konuştu.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesiyle ilgili, "Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...