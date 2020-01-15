Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.

"Libya'da siyasi çözüm olana kadar süreci destekleyeceğiz"

Çavuşoğlu, Libya'daki ateşkes ile ilgili, "Libya'da kalıcı siyasi çözüm olana kadar bu süreci destekleyeceğiz. Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD-İran krizi için, "Irak başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemeli" dedi.

"Yunanistan dahil herkesle anlaşma yapmaya hazırız"

Libya ile imzalanan Doğu Akdeniz mutabakatı hakkında şunları söyledi:

"Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye’nin masada olan gücüdür. Akdeniz'de Yunanistan dahil herkesle biz mutabakat zaptı ya da anlaşma yapmaya hazırız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın."

İdlib'deki ateşkes süreci

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki ateşkes ile ilgili, "Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil" dedi.

Kaynak: TRT Haber, İHA, AA