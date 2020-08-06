Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, Libya'da görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik.

- Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

- Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var. Sahada sükunet var diye sorun çözülmüş değil, bu yüzden iş birliği önemli. AB, güçlü destek vermeli, somut adım atmalı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik. Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var, halk hizmet bekliyor.https://t.co/dG29aHv0ou pic.twitter.com/bHdxS812hS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2020

- Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın kendilerine verilmesini istiyor.

- Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu.

- İrini Operasyonu taraflı bir operasyondur, birçok AB ülkesi rahatsız. Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması yanlış.

- (Lübnan'da patlama) 8 vatandaşımız yaralandı. Bir vatandaşımız ameliyat oldu, ikinci ameliyatını da olabilir Muhammed kardeşimiz. Lübnan'a bir heyet gönderdik.