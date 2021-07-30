Bakan Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında, devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı:

"Kapsamlı soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar kundaklamayla ilgili, ormanlarının yakılmasıyla ilgili değişik gözaltılar var. Yapılan çalışmalar neticesinde somut olarak 'şu bölgeyi bunlar yaktı' diyecek bir somut bilgi bulgu yok. Şüpheler var. Manavgat'ta 4 yerde aynı anda yangının başlaması doğal bir şey değil. Türkiye'nin aynı anda bir çok şehrinde bu kadar yangının başlaması da doğal karşılanmıyor. Halkımızın da bizim de şüphelerimiz var. Ortaya somut bir şey çıkmadan varsayım üzerinden bizim bilgi vermemiz doğru olmaz. Çalışmalar devam ediyor."