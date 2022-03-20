AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum benimsedik."

"Rusya ile bir çok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel değil."

"Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz."

"Rusyanın saldırısını dünyayla birlikte biz de eleştirdik."

"Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdik."

"Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz."

"Biz dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı bir rol oynuyoruz. Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın."

"Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın, bir ivme yakalandı."

"15 binden fazla vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik"

"Diplomasi konusunda merkez konumundayız. Biz bu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Biz her zaman oyunu da kuruyoruz oyunu da bozuyoruz."

"Rusya ve Ukrayna bize güveniyorsa ilkeli tavrımızdan dolayıdır."