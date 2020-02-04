Bakan Çavuşoğlu: Saldırılara karşılık verdik, vermeye de devam edeceğiz
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıyla ilgili, "Saldırıya karşılık verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda konuşuyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
İdlib'de Esed'in saldırıları
Saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Saldırıya karşılık verdik, vermeye de devam edeceğiz. Rusya'ya önemli görevler düşüyor, siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz.
Koronavirüs salgını
Bazı tedbirler alıyoruz ama Çin vatandaşlarının mağdur olmasını istemeyiz.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 11:40
Yükleniyor lütfen bekleyiniz