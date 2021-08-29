Bakan Çavuşoğlu: İlave mülteci yükünü kaldırmamız mümkün değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
7 tahliye uçuşunda bin 409 kişiyi ülkemize getirdik. Önceliğimiz siyasi süreç ve insani duruma destek sağlamak.
Ülkede siyasi otoritenin sağlanması en büyük temennimiz. Göç konusunda ilave bir mülteci yükünü kaldırmamız mümkün değildir.
Kabil Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz.
Afganistan'dan tahliyeler
Karadan tahliye mümkün. Yol güvenliğinin sağlanması ve sınır geçişleri konusunda görüşüp mutabakat sağlanması gerekiyor. Son tahliyelerimizde vatandaşlarımız kalabalık dolayısıyla havalimanına yaklaşamıyorlardır. Bizde Taliban'dan destek alarak vatandaşlarımızı otobüslerle bir noktaya taşıdık. Bu şekilde tahliyelerimizi gerçekleştirdik.
- 17:57
- 17:53
- 17:35
- 17:55
- 17:04