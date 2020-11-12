Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık. Nihai belge Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında imzalandı. Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz. Denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Tespit, gözlem, ihlaller olduğunda bunları inceleyecek. Ateşkesin kalıcı bir istikrara vesile olmasını diliyoruz. Fransa yine olumsuz açıklamalarını sürdürüyor. Fransa'nın da esasen objektif ve dengeli olmadığı için süreçlerin dışında kalıyor ve Ermenistan'ı destekleyerek barış çabalarını baltalamaya çalışıyor" dedi.

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