Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Hep saldıran, ateşkesi bozan Ermenistan oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle ilgili, "Hep saldıran, ateşkesi bozan Ermenistan oldu" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık. Nihai belge Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında imzalandı. Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz. Denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Tespit, gözlem, ihlaller olduğunda bunları inceleyecek. Ateşkesin kalıcı bir istikrara vesile olmasını diliyoruz. Fransa yine olumsuz açıklamalarını sürdürüyor. Fransa'nın da esasen objektif ve dengeli olmadığı için süreçlerin dışında kalıyor ve Ermenistan'ı destekleyerek barış çabalarını baltalamaya çalışıyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:24
Sıradaki Haber
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz