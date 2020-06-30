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Bakan Çavuşoğlu: Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu şunları söyledi:
"NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor."
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu LibyaSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:28
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