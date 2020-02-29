Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşmesinin 5-6 Mart'ta olabileceğini söyledi.

ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşmasının imza törenine katılmak üzere Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk ve Rus heyetlerin İdlib görüşmelerine ilişkin, "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir." ifadelerin kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmenin tarihine ilişkin ise, "İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir." diye konuştu.