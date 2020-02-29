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Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan-Putin görüşmesi 5-6 Mart'ta olabilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir. İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşmesinin 5-6 Mart'ta olabileceğini söyledi.
ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşmasının imza törenine katılmak üzere Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk ve Rus heyetlerin İdlib görüşmelerine ilişkin, "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir." ifadelerin kullandı.
Çavuşoğlu, görüşmenin tarihine ilişkin ise, "İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir." diye konuştu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:53
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