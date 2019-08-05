Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da "11. Büyükelçiler Konferansı"nın açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle iş birliği zemininde buluşun, herkes kazansın." dedi.

"Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecek"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edeceğini belirtti.

"İdlib'de yaşanacak insani dram konusunda herkesi uyarmak isterim"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib'de yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Asya’nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz"

Kaynak: AA