Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına değinen Çavuşoğlu, “Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor.” dedi.

Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadığını ifade eden Çavuşoğlu, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Rusya ziyaretinin olacağını belirtti.

Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlamasının mümkün görünmediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Sondaja karşı değiliz ancak KKTC’nin haklarını korumak zorundayız.” diye konuştu.

Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilgili Çavuşoğlu, “Her iki tarafın da çabaları var, ilişkileri güçlendirmek için adım atıyoruz.” dedi.

Kaynak: TRT Haber