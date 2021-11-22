Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev’in görüşmesinde ikili ilişkiler ve Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapılarındaki geçişler gündeme geldi.

Bakan Çavuşoğlu Stoev’e, sorunların çözümü için vermiş olduğu destek için de teşekkürlerini iletti.