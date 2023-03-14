Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 18:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Tahıl Anlaşması‘nın uzatılması ile Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması‘nın uzatılması hususu ile Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Çavuşoğlu - Huitfeldt görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Huitfeldt’e Norveç’in deprem sonrası gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti.
Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uzatılması, Afganistan ve Somali’deki güncel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
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