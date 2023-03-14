Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması‘nın uzatılması hususu ile Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Çavuşoğlu - Huitfeldt görüşmesi

Bakan Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Huitfeldt’e Norveç’in deprem sonrası gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uzatılması, Afganistan ve Somali’deki güncel gelişmeler ele alındı.

