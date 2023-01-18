Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Çavuşoğlu'nun üç günlük programı oldukça yoğun. Çavuşoğlu, Washington, Houston ve New York'ta temaslarda bulunacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın düzenlediği etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşüyor. https://t.co/U4TblnttWi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2023

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşüyor. Görüşmede, Türkiye'ye F-16 satışı başta olmak üzere ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Görüşmede Çavuşoğlu, "F-16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz. Talebimiz sadece Türkiye için değil, NATO'nun stratejik çıkarları için önem taşıyor. Müttefikler olarak stratejik diyaloğumuzu devam ettireceğiz. " açıklamasını yaptı.

"Türkiye’nin tahıl koridoru çabalarını takdir ediyoruz"

ABD'li mevkidaşı Blinken, Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin rolüne dikkati çekti. "Türkiye’nin tahıl koridoru konusundaki çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

Blinken, "ABD-Türkiye stratejik mekanizması bizim için büyük önem taşıyor. Yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarımızı çözeriz" şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı, Washington (Vaşingtın)'da yaşayan Türk toplumu temsilcileri ile de buluşacak.

Çavuşoğlu'nun, ziyaret kapsamında Houston ve New York'ta da temaslarda bulunması bekleniyor.