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Bakan Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'deki dini özgürlükleri tartışmaya açmasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ayasofya ile ilgili raporuna tepki göstererek, "Kesinlikle uluslararası bir konu değildir, bu ulusal egemenlik konusudur. Kimse Türkiye'deki dini özgürlükleri tartışmaya açmasın" dedi.
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Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu abd'ye ayasofya tepkisiSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:42
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