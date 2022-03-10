Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Antalya'daki üçlü zirve öncesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.