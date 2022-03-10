Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Kuleba ile buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.
Antalya'daki üçlü zirve öncesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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