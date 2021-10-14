Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık. Şu andaki Taliban yönetimiyle iletişim halinde olmayı uluslarası topluma anlatıyoruz. Kızılay'dan 33 bin tonluk insani paketini Afganistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomimisinin çökmemesi gerekiyor. Angajman çerçevesinde insani yardımların ulaştırılması gerek.

Taliban yönetimine tavsiyeler

Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği için kapsayıcı olunması gerektiğini ifade etti. Taliban dışındaki etnik grupların yönetime dahil edilmesi konusunda bilgi paylaştık. Kadınların iş hayatına katılması ve çocukların eğitimleriyle ilgili tavsiye paylaştık. Özellikle sağlık sektöründe kadınların iş hayatına döndüğünü söylediler.

Düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusundaki beklentilerimizi bir kere daha anlattık. Kendileri de ekonomi ve insani konularda yardımlarımızı rica ettiler.

Afgan göçmenler

Çok sayıda Afgan göçmen birçok ülkede var. Bunların bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. İlave bir göç akımı konusundaki hassasiyetlerimizi de görüştük.