Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yangında zarar gören Manavgat’ın Kalemler Mahallesi'nde açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, sahada incelemelerini sürdürüyor.

Telef olan hayvanların sayısı belli oldu. Yıkılan evlerimizin yerine yenilerini yapacağız. Vatandaşlarımızın taleplerine göre evlerini yapıp teslim edeceğiz. Bir ay içinde inşaat çalışmaları başlayacak.

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