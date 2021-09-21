Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 23:53
- 23:47
- 23:43
- 23:39
- 23:31
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz