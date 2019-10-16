Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile O'Brien bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığında bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: AA