Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD seçimlerine ilişkin, "Az sayıda eyalet kaldı. Posta ile kullanılan oylar ya da elektronik ortamda kullanılan oylar sayılıyor. Bir iki gün daha alacağını görüyoruz. Sürecin demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ederiz. Sonuçta ABD halkının verdiği karara herkes bizler de saygı duyarız. Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerini şöyler sürdürdü;

Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. ABD ile ilişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz.

Fransa'ya tepki

Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği. Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz.