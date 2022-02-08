Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

[Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan, insan haklarını açıkça ihlal ederek bu geri itme politikasını devam ettiriyor. Bu bir devlet politikası haline geldi. AB’nin de suçu var. Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede? pic.twitter.com/dtyOACTuIz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2022

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor.

"19 masum insanın ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır"

Burada Yunanistan kadar AB’nin de suçu var. Çünkü Türkiye bunun onda birini yapsa en iyi kendileri bilir. Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor.

Yunanistan AB’nin sınırlarını koruyormuş. AB’nin sınırlarını Türkiye koruyor. Sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri desteklemek AB’nin savunduğu değerlerle kökten çelişiyor.

19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır.