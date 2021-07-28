Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Pakdemirli: 700 civarında odamız mevcut

Son duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok. Dumandan etkilenen vatandaşlardan 2'si hariç tamamı taburcu oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Can kaybının olmaması sevindirici

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Can kaybının olmaması sevindirici. Dumandan etkilenen vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Yangın maalesef henüz kontrol altına alınmadı. Yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz. Cumhurbaşkanımız geçmiş olsun mesajı gönderdi" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy: Yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Yerleşim bölgelerinin önü kesilmiş durumda. El birliğiyle yangın söndürülecek. Tam zamanında müdahale edildiği için yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi. Yerleşim bölgelerine de şu an için uzak" açıklamasını yaptı.