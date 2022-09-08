Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı basın toplantısında, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu sorunların konjonktürel olduğunu, dünyayı takip eden herkesin bunu bildiğini söyledi.

Çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözülmesi konusunda çeşitli sosyal politika tedbirlerini arka arkaya uyguladıklarını dile getiren Bilgin, çalışanların toplu sözleşmeler yoluyla korunmasını sağlamak, toplu sözleşme mekanizmasını yaygınlaştırmak, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmak için yeni çalışmalar da yaptıklarını anlattı.

"Emeklilerle ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapıyoruz"

Sendikal mevzuatın düzenlemelerinden kaynaklanan sorunlar konusunda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını anlatan Bilgin, emeğin sermaye karşısındaki konumunu belirleyen, piyasa şartları içerisinde gelir dağılımını düzeltecek en önemli mekanizmanın toplu sözleşme düzeni olduğunu vurguladı. Bu konuda sendikalaşma oranını artırmak mecburiyetinde olduklarını aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye sanayileşiyor ve işgücüne katılım oranı artıyor. Bu arttıkça emekçilerin sayısı da sorunları da artıyor. Bunları çözeceğiz. Bir türlü bitmeyen geçici işçiler sorunu var. Onu da çözüyoruz. Kadrolu işçi haline getireceğiz. Taşerondan kalan bazı sorunlar var. Yaklaşık 85 bin kişiydi, sayıları biraz değişti. Onların kadro sorunlarını çözeceğiz. Emeklilerle ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapıyoruz. Kamuda çok sayıda sözleşmeli statüsü var. Onları değiştiriyoruz. Güvence verecek düzenleme yapıyoruz. Türkiye'nin her sosyal meselesi, çözmemiz gereken bir mesele. Önümüzde görev olarak duruyor. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz."

"Enflasyonun tahribatını ortadan kaldırmak istiyoruz"

Bilgin, enflasyon sosyal hayatı tahrip ettikçe bunu ortadan kaldıracak yeni politikalar devreye sokacaklarına işaret etti. Sorunları çözdükçe problemlerin karşısında toplumun daha dayanıklı hale geleceğine dikkati çeken Bilgin, şunları söyledi:

"Türkiye 2023'e doğru giderken büyümesine devam edecek. Önemli olan Türkiye kalkınırken, büyümeyi sürdürürken bu refahı çalışanlarla, emekçilerimizle, sosyal bakımdan daha düşük gelir gruplarıyla paylaşmak. Enflasyonun tahribatını ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu konuda gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzde dosyalar duruyor. Her çözdüğümüz sorunun dosyasını kapatıyoruz."