Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 19:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin: Ocak ayına varmadan EYT Meclis'e gitmiş olur
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinde gelinen son aşamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağını belirtti. "EYT düzenlemesini Ocak ayına varmadan masamızdan kaldırırız" diyen Bilgin, EYT'de yaş şartıyla ilgili ise "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir" sözlerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.
"Toplantıda geldiğimiz son aşamayı, neler yapabileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirecek. Kabine'de bu süreçle ilgili bir karar çıkar mı onu kesinlikle söylememem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Ocak ayına varmadan biz masamızdan kaldırırız, Meclis'e gitmiş olur.
"Yaş konusu ihtimal dahilinde"
Bakan Bilgin, EYT'de yaş konusuyla ilgili olarak da şunları söyledi:
"İhtimal dahilindedir değerlendirilecek. Olacak demiyorum dikkat ederseniz ihtimal dahilindedir. Ben tabloyu arz edeceğim değerlendirecek olan O'dur."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: EYT Vedat Bilgin
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