Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"EYT'de çözüm aşamasındayız"

Bilgin "EYT'de son durum ne?" sorusuna "Çözüm aşamasına geldik. Tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız" cevabını verdi.

'Türkiye'nin oynadığı kritik rol BM'de merkezi konumuna taşıdı'

Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında. Aynı zamanda özellikle savaşın eklendiği bir tabloda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı. Türkiye'yi BM'de merkezi konuma taşıyan, yıldız haline getiren mesele Türkiye'nin oynadığı roldür. Türkiye, Avrupa'nın açlık sorununu çözen tahıl koridorunun açılmasını sağlamıştır. Bu insanlık için önemli bir kazanımdır. Türkiye'nin ekonomi politikalarında da enflasyon sorununu aşacak bir yaklaşımı benimsediğini, onu her alanda uygulamaya sokacağını belirtmek isterim."

'Vergi dilimiyle ilgili sorunu düzeltmek istiyoruz'

Bakan Bilgin, vergi dilimlerindeki artışla ilgili şunları söyledi:

"Vergiyle ilgili bir sorun var. Biz toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Yani vergi dilimlerindeki artışın, ücretlerin niteliğini, alım gücünü aşındırmamasını istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi bakanımızla da görüşmelerimiz var. Bu konu önemlidir. Özellikle ücretlerin yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hale getiren vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu konuyu da bakan beyle görüştüm, bu konuda da olumlu bir yaklaşımda olduğumuzu belirtmek isterim."

Vergi dilimindeki istekleriyle ilgili de şu bilgiyi verdi:

"Biliyorsunuz asgari ücret düzeyinde zaten o vergi dışında kaldığı için asgari ücret ne olursa, asgari ücretlerin altındaki o rakam, miktar vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin, çalışanların aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu olan burdaki konu o. Henüz bir oran üzerinde konuşmadık ama toplu sözleşmede prensip olarak toplu sözleşmede elde edilen ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir verginin dikkate alınması. Daha da önemlisi kriz döneminde bunun sabitlenmesi. "

Kamudaki sözlemeli personele kadro

Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi meselesi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık, Cumhurbaşkanımızla nihai değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız. 696 sayılı kanunun dışında kalanların kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kapsam dışı kalan 90 bin civarındaki personelin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: [Taşeron işçi] 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık.https://t.co/d5V2Os3Bp3 pic.twitter.com/NPCp9Ri0qs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 23, 2022

Asgari ücrette artış ne olacak?

Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız. Şimdiden bir rakam ya da oran söylemem mümkün değil " yanıtını verdi.

Bakan Bilgin, "Açıklamanızda SSK ve Bağ-Kur prim gün farklarının kapatılacağını belirtmişsiniz. Prim gün farkları eşitlenecek mi? Bu düzenleme hangi kapsamda olacak? 98 öncesi sonrası dahil olacak mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Ordaki açıklamam yanlış aksettirilmiş. İdeal olandan bahsediyorum. Farklı primler ödendiği için farklı emekli maaşları alınıyor. Önemli olan bu reformun, Türkiye'nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik reformunun geçmişte farklı kurumları bir araya getirmesi. Bu reformun prim gün sayısının da eşitlenerek prim miktarlarına göre emeklilik ve emeklilik aylıklarının arasındaki dengesizliklerin giderilmesi gerektiği için söylediğim bir cümle o."