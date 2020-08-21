Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi" dedi.

Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar küp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ta törende Fatih gemisinden açıklamalarda bulundu.

Ağustos ayının Türk tarihi açısından büyük zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, “Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız” dedi.

[Karadeniz'de doğal gaz keşfi] Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız. pic.twitter.com/OpwycjjBoy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

Bakan Albayrak'ın açıkmalasından satır başları şu şekilde:

Bugün ülkemizin milli enerji politikası açısında tarihi bir gün. Mutlu ve heyecanlıyız. Ülkemizin geleceği açısından da çok önemli bir döneme şahitlik ediyoruz.

Ağustos ayı tarihimizde zaferler ayıdır. Bugün yine on yıllardır süregelen enerji alanında büyük, şanlı zafere attığımız bir güne şahitlik ediyoruz.

Bu süreçle birlikte inşallah enerji başta olmak üzere, ekonomi ve savunma sanayisinde çok büyük bir adım attı.

[Fotoğraf: AA]

"Cari açık konusu gündemimizden çıkacak"

Bu gelişme ülkemizi yarınlara bizi çok daha umutlu taşıyacak Allah’ın izniyle. Burada keşfedilen gaz 83 milyonun, her bir vatandaşımızın sevinç yaşayacağı büyük bir adım atıldı. Mevcut keşifle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık olayını kaldıracağız. Döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başlayacağını göreceğiz.

Türkiye yeni bir döneme giriyor. Yeni eksen Türkiye söyleminde bir sürece giriyoruz.

Son 4-5 yıldır müthiş bir çaba ortaya koyan başta Bakanımız Fatih Dönmez olmak üzere tüm çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımın başta size bize inanarak arkamızda durduğumuz için teşekkür ederim.

Bu güzel haberin 83 milyon Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum.

