Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada, "Türkiye-ABD ittifakını derinleştirmek için sorunların bizi pozitif bir ajandayla geleceğe bakmaktan alıkoymasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, ikili ilişkilere değinerek, "NATO çerçevesinde Türkiye-ABD güvenlik ittifakının tarihi derinliği ve kurumsal gücü ikili ilişkilerimizin temel taşıdır" dedi.

Bakan Albayrak, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır."

Kaynak: AA