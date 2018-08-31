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Bakan Albayrak: Türk lirasını koruyacak adımları atmayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk lirasını koruyacak adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

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Bakan Albayrak: Türk lirasını koruyacak adımları atmayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak istiyorlar. Yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamalıyız." dedi.

 


 

Albayrak, "Yaşanan her gelişmede ekonomide dalgalanmalar olmaması için çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız." diye konuştu.

 


 

Bakan Albayrak, "Türk liramızı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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