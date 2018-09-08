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Bakan Albayrak: Türk ekonomisi saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisinin negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

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Bakan Albayrak: Türk ekonomisi saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı. Saldırı, sadece Türkiye-ABD ittifakının geleceği için değil, küresel piyasalar için de riskli olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye nedensiz saldırısı sonrası dünya kendini Washington’ın ekonomik gücünden korumalı. Washington’ın ekonomik silahlarını arsızca kullanması dünyadaki birçok ülke ve yatırımcıya uyarı alarmı oldu." dedi.

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Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi, abd başkanı donald trump
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