Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/RHz9A1D4z6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber