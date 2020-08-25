Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Karadeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Milli,

Bağımsız,

Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu.



Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak. https://t.co/Y3y2kwjQvc — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."