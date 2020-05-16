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Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını göreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Salgının ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:16
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