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Bakan Akar'ın diplomasi trafiği
Milli Savunma Bakanı Akar önce Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile sonrasında Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:30
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