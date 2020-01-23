Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Roketsan’ı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Ege’de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi için gerekenleri yaptıklarını anlattı:

"Gayri askeri statüdeki adaların 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırıldı. Muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz.

Hulusi Akar, Yunanistan'a yönelik tepkisini Libya'daki gelişmeler konusunda da sürdürdü:

"Yunanistan, ‘Her şey benim istediğim gibi olsun’ istiyor. Kurallar, usuller, uluslararası hukuk var. Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz."

Akar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin yaşama şansının olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber