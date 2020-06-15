Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan pilotlara tebrik mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.
Bakan Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:25
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