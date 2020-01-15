Bakan Akar'dan Libya açıklaması15 Ocak 2020 Çarşamba 12:59 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 13:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da ateşkesiyle ilgili, "Ateşkesin bittiğini söylemek için çok erken. Sahada bunun karşılığı yok. Ruslar çalışacaklarını söylediler, onların cevabını bekliyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair soruları cevapladı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Gecikmeli de olsa Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi. Siyasi çözümden yanayız.
- Berlin’de geniş katılımlı bir konferans var. Trump haricinde liderlerin tamamına yakını katılacak. Hafter ve Saraç da katılacak, oradan sonuç çıkabilecektir.
- (Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi) Yetkili kişiler, kurumlar ülkemizin, milletimizin güvenliği için gerekli olan yapacaktır.
- Rusya'dan S-400'Ü aldık, kurulum çalışmaları devam ediyor. Tam yetenek olayı Nisan-Mayıs ayında gerçekleşecek.
- Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar çerçevesinde resmi olarak gelen bir bilgi/talep yok.
- Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var.
- İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi. Bu konuda pazarlık söz konusu değil.
- Libya'da eğitim ve işbirliği timimiz var, orada faaliyetleri var.
- Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.
- Libya'daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter tarafı zaman istedi.
- Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur.
- (FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz.
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