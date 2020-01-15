Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair soruları cevapladı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Gecikmeli de olsa Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi. Siyasi çözümden yanayız.

- Berlin’de geniş katılımlı bir konferans var. Trump haricinde liderlerin tamamına yakını katılacak. Hafter ve Saraç da katılacak, oradan sonuç çıkabilecektir.

- (Moskova'da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi) Yetkili kişiler, kurumlar ülkemizin, milletimizin güvenliği için gerekli olan yapacaktır.

- Rusya'dan S-400'Ü aldık, kurulum çalışmaları devam ediyor. Tam yetenek olayı Nisan-Mayıs ayında gerçekleşecek.

- Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar çerçevesinde resmi olarak gelen bir bilgi/talep yok.

- Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var.

- İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi. Bu konuda pazarlık söz konusu değil.

- Libya'da eğitim ve işbirliği timimiz var, orada faaliyetleri var.

- Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.

- Libya'daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter tarafı zaman istedi.

- Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur.

- (FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz.

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