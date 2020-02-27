Milli Savunma Bakanı İdlib'deki son durum ile ilgili açıklama yaptı, Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Soçi Mutabakatı'nın gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz.

Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, göçün durmasını ve radikalleşmesin engellenmesini istiyoruz

İdlib'de rejimin saldırıları ile ilgili olarak ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğim.

Rusya ile belirli bir noktaya geldik ancak sorun devam ediyor.