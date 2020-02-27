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Bakan Akar'dan İdlib açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, "Görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı İdlib'deki son durum ile ilgili açıklama yaptı, Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Soçi Mutabakatı'nın gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz.
Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, göçün durmasını ve radikalleşmesin engellenmesini istiyoruz
İdlib'de rejimin saldırıları ile ilgili olarak ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğim.
Rusya ile belirli bir noktaya geldik ancak sorun devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:08
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